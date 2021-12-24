Авраменко вручил новогодние подарки воспитанникам детского сада - средней школы в Вилейском районе

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил с наступающими праздниками воспитанников Чурленского учебно-производственного комплекса детский сад - средняя школа в Вилейском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Для Минтранса участие в благотворительном марафоне стало доброй традицией. Подобные встречи с ребятами чурленского комплекса руководство проводит пятый год подряд. Алексей Авраменко особо подчеркнул, что всегда рад приехать в гости к детям. "Дорогие ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Искренне желаю вам здоровья, и самое главное - чтобы все ваши желания исполнялись. Будьте счастливы, всех благ вам", - сказал министр.

Дети подготовили яркую праздничную программу. После концерта были вручены подарки: цветное многофункциональное печатающее устройство, лыжи, санки и сладости. В благодарность дети подарили гостям сувениры, сделанные своими руками.

Организации системы Минтранса также участвуют в акции. Ежегодно они оказывают поддержку и предоставляют финансовую помощь образовательным учреждениям по всей стране.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото Минтранса