Автобус №100 в Минске не будет ходить по разворотному кольцу на Аэродромной до конца года

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автобуса по маршруту №100 на разворотном кольце по улице Аэродромной в Минске будет ограничено с 10 апреля до конца этого года. Соответствующее решение Мингорисполкома от 1 апреля 2021 года №1046 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ограничение вводится "в связи с ремонтными и иными работами" с 1.00 10 апреля до 1.00 31 декабря 2021 года.

Строительные работы в этом районе вносят и другие коррективы. Как ранее сообщали в ГП "Минсктранс", с 7 апреля остановочный пункт "Старый аэропорт" по четной стороне ул. Аэродромная переносится вперед на 200 м в направлении ул. Жуковского на построенный временный остановочный пункт.-0-