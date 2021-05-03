"Автобус памяти" проедет по местам боевой славы в Гомеле

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Автобус памяти" проедет сегодня по местам боевой славы в Гомеле, сообщили БЕЛТА в организации общественного объединения "Белорусский фонд мира" Советского района Гомеля.

В маршруте тематического рейса - Курган Славы, ул. Барыкина, мемориальная доска Д.Н.Пенязькову, мемориал "Аллея героев", площадь Восстания, памятник героям-освободителям, памятный знак узникам концлагеря, музей военной славы, Вечный огонь.

На экскурсию отправятся учащиеся учреждений образования. "Во время переездов юные гомельчане будут делиться историями своих прадедушек и прабабушек, которые были на фронте, петь песни военных лет, читать письма ветеранов из книги, - рассказали организаторы.-0-