Автобусные маршруты через пр.Дзержинского в Минске изменятся в июне

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период подготовки и проведения II Европейских игр в Минске в связи с временным закрытием левых поворотов с пр. Дзержинского на ул. Уманскую и Я.Чечота вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

С 4 июня движение автобусов маршрута № 57 в направлении ул. Семашко от пр. Жукова организуется по пр. Дзержинского, ул. Алибегова и Семашко с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского, в обратном направлении - без изменений.

С 6 июня автобусы по маршрутам № 28, 1130-ТК, 1230-ТК в направлении Курасовщины от пр. Любимова будут ходить по пр. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршруту с остановкой "ст.метро Малиновка" по пр. Дзержинского. В обратном направлении изменений в движении общественного транспорта не будет.-0-