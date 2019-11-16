Автобусный маршрут, подъемник для инвалида, шлагбаум - с чем минчане обращались на прямую линию Сивака

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прямую линию председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака поступило более 50 звонков, в основном по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, обратился инвалид-колясочник, который проживает в доме на втором этаже, его коляска не проходит в лифт и весит 75 кг - в таких условиях передвижения мужчина крайне ограничены. Он попросил помочь установить подъемник в подъезде. "Мы обязательно вам поможем. О более точных сроках проинформируем в нашем письменном ответе. Скорее всего, эту проблему сможем решить в первом полугодии следующего года", - заверил Анатолий Сивак.

Пенсионерка попросила организовать автобусный маршрут до психоневрологического интерната в Новинках, хотя бы по утрам и вечерам. Сейчас и персонал учреждения и посетители вынуждены либо 20 минут добираться пешком от остановки маршрута №18, либо ехать на такси (у кого нет личного транспорта). Совместно со специалистами вопрос будет изучен, чтобы выбрать наиболее удобный по логистике вариант.

Коренной минчанин, который всю жизнь отдал работе и общественной деятельности в столице, обратился за содействием, чтобы ему выделили место на Московском кладбище. "Направим к вам соцработника, чтобы выяснить, какие еще есть нужды, запишем обращение и рассмотрим его", - пообещал Анатолий Сивак.

Артистка театра обратилась за защитой своих трудовых интересов. Летом она была уволена по истечении срока контракта, но в коллективном договоре прописано, что наниматель не может не продлить его с добросовестным работником. Женщина отстояла свои права в суде и была восстановлена на работе. Но после этого, по ее словам, началась дискриминация со стороны руководителя: оскорбления, унижения, ухудшение условий труда. Коллектив встал на сторону своей коллеги, но она чувствует необходимость в дополнительной поддержке, поэтому и поделилась этой проблемой с мэром. Он пообещал внимательно вникнуть в ситуацию, и, если имеют место факты нарушения законодательства, принять меры.

Жильцы дома в Чижовке спустя год после капремонта пожаловались на его плохое качество. Реакция будет незамедлительной, заверил Анатолий Сивак.

Мэр Минска не сторонник установки шлагбаумов, поскольку это порождает конфликт интересов, но он пообещал внимательно рассмотреть письменное обращение жильцов четырех домов по ул. Ленина, которые за свой счет хотят установить шлагбаум во дворе.

По мнению Анатолия Сивака, для власти прямое общение с населением очень важно, а формы могут быть разными - от прямых линий до встреч с трудовыми коллективами, где можно увидеть срез общественного мнения.-0-