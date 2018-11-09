Автобус №4 в Минске с 10 ноября будет ходить по новой схеме

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусный маршрут №4 в Минске с 10 ноября изменит схему движения в связи с закрытием левого поворота с Южной магистрали на ул. Аэродромную, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

На участке от станции "Минск-Южный" в направлении ДС "Дружная" предусмотрен разворот на транспортной развязке ул. Маяковского-Денисовская, увеличивается протяженность трассы, из-за чего вводится новое расписание.

Подробная информация размещена на сайте предприятия. Пассажиров просят учитывать, что длительность поездки в направлении ДС "Дружная" возрастает.-0-

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