Автолюбителей и пешеходов в Гомеле во время акции научат оказывать первую помощь при ЧП

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с УГАИ УВД облисполкома проведет сегодня в Гомеле акцию "Первая помощь спасает жизни", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Акция стартует в полдень на площади Восстания. Волонтеры БОКК и госавтоинспекторы расскажут и покажут автолюбителям и пешеходам основные приемы оказания пострадавшим первой помощи в экстренных ситуациях, обучат базовым навыкам самопомощи.

Во время анкетирования участникам предложат ответить на вопросы, касающиеся не только правил поведения при ЧП, но и мер ответственности за оставление в опасности пострадавшего в ДТП, а также места происшествия. Подготовили организаторы и информационный материал, который будет полезен всем участникам дорожного движения.

Профилактическое мероприятие в Гомеле проводится в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи, который в этом году приходится на 14 сентября. Акция нацелена на привлечение внимания общественности к теме оказания первой помощи в экстренных ситуациях, проблеме дорожно-транспортных происшествий со скрывшимися водителями, а также на формирование у участников дорожного движения правильной гражданской позиции - готовности прийти на выручку пострадавшему.-0-