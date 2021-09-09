Автолюбителей и пешеходов в Гомеле во время акции научат оказывать первую помощь при ЧП

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с УГАИ УВД облисполкома проведет в Гомеле 9 сентября акцию "Первая помощь спасает жизни", сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист медико-социальной службы областной организации БОКК Елена Тимошенко.

Начнется акция в 11.00 на площади Восстания. Волонтеры БОКК и сотрудники ГАИ предложат автолюбителям и пешеходам ответить на вопросы анкеты, касающиеся оказания первой помощи в различных ситуациях, продемонстрируют приемы такой помощи. Напомнят об ответственности за оставление в опасности пострадавшего в ДТП, а также места происшествия. Организаторы подготовили и информационный материал, который будет полезен всем участникам дорожного движения.

Профилактическое мероприятие в Гомеле проходит накануне Всемирного дня оказания первой помощи, который в нынешнем году приходится на 11 сентября.

Цель акции - привлечь внимание людей к теме оказания первой помощи в экстренной ситуации, проблеме аварий со скрывшимися водителями, обучить автолюбителей и пешеходов, как оказывать первую помощь, воспитать у участников дорожного движения правильную гражданскую позицию - готовность прийти на выручку пострадавшему.-0-