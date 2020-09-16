Автоматизированная система по управлению энергетикой внедрена в Пинском районе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе Брестской области внедрили новую автоматизированную систему, которая управляет энергетикой района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Теперь при повреждении на электрических линиях диспетчер сможет быстро обнаружить участок повреждения, локализовать его, оперативно организовать ремонтно-восстановительные работы.

Новая автоматическая система позволит проводить ремонтные работы точечно, без отключения других потребителей электроэнергии.

Внедрять проект начали в январе этого года. За это время энергетики реконструировали подстанцию в деревне Рудка, установили 128 управляемых секционирующих выключателя, 55 индикаторов тока короткого замыкания, выполнили телемеханизацию 12 подстанций.

Стоимость проекта составила более Br11,56 млн. В проект РУП "Брестэнерго" вложило собственные средства.-0-