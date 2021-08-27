Автоматизированную котельную построят в агрогородке Горецкого района весной 2022 года

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27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированная котельная появится в Горецком районе в мае 2022 года. Ввод объекта обеспечит ежедневную подачу воды жителям многоквартирных жилых домов в аг.Овсянка, рассказали корреспонденту БЕЛТА в отделе ЖКХ Горецкого райисполкома."Строительство котельной на местных видах топлива в аг.Овсянка позволит решить сразу несколько вопросов, - отметили в райисполкоме. - Так, жителям многоквартирных жилых домов горячая вода будет поступать ежедневно, а не два раза в неделю, как сейчас, также будет оптимизировано регулирование температуры воздуха в жилых помещениях и общественных зданиях в холодное время года".К работам на объекте приступят уже в октябре текущего года. Проектом предусмотрено строительство новой котельной с двумя котлами, работающими на древесной щепе, и одним пиковым газовым котлом. К котельной построят подъездную автодорогу, проведут все необходимые инженерные сети, заменят наземные участки теплосетей. В связи с переходом на двухтрубную схему тепло- и горячего водоснабжения внутри жилых домов и общественных зданий появятся индивидуальные тепловые пункты."Строительство новой котельной, максимально приближенной к объектам теплоснабжения, позволит исключить магистральный участок теплотрассы в 1,2 км, - отметили в отделе ЖКХ. - За счет этого годовая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 94 т условного топлива. Внедрение индивидуальных тепловых пунктов сэкономит еще 135 т условного топлива в год".Строительство новой котельной вошло в государственную программу "Энергосбережение" на 2021-2025 годы. Финансирование проекта запланировано инвестиционной программой Международного банка реконструкции и развития. Объем инвестиций составит почти $2,6 млн.-0-