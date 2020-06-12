Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

12 июня, Пинск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня торжественно ввели в строй после реконструкции автомобильный мост через реку Пина, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, руководители города и района, проектировщики, строители, пинчане.

Реконструкция построенного более 40 лет назад путепровода, имеющего важное значение для Полесского региона, началась в апреле прошлого года и обошлась бюджету почти в Br24 млн. За это время на прежнем месте возведен практически новый мост. Строители РУП "Бреставтодор" использовали существующие опоры, усилили их и заменили пролетные строения. Основные русловые пролеты по 42 м сделаны из металла, четыре - из выпускаемых в республике 33-метровых балок.

Длина моста осталась прежней - около 400 м. Путепровод рассчитан на двухполосное движение транспорта, обустроены пешеходные, велосипедные и видовые дорожки, благоустроена прилегающая территория.

Мост соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. Пока шли строительные работы, движение транспорта было организовано по понтонной переправе. По ночам ее разводили для прохода речного транспорта.

"Логистическое значение этого объекта переоценить трудно: ведь это единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе тяжеловесного, - отметил председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец. - Реконструированный мост позволит развивать новыми темпами и в новом качестве транзитный потенциал, а значит, и экономику, поднимать жизненный уровень жителей региона".

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