Автопарк для пассажироперевозок в Гомельской области планируют обновлять за счет электробусов

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области планируют обновлять автопарк для пассажироперевозок за счет электробусов. Об этом шла речь на встрече председателя облисполкома Геннадия Соловья с коллективом филиала "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, направления работы предприятий транспортной сферы изменяются и расширяются. "Ежегодно государство поддерживает эти предприятия через субсидирование для обновления автопарка. В этом году значительные средства были направлены в здравоохранение, а другие отрасли поддержим в следующем году. Актуальна тема обновления автопарка через новые виды транспорта - в первую очередь, электробусы. Экология для нас важна. Активно идет электрификация железнодорожного транспорта. И развитие пассажирских автоперевозок в области также связано с постепенной электрификацией состава", - сказал губернатор.

Председатель облисполкома отметил, что на работе автобусного парка также сказалась эпидемиологическая обстановка: снизился пассажиропоток, уменьшилось число международных перевозок. Но и в сложившихся условиях здесь продолжили развиваться и достойно выполнять свои функции. К тому же помогали с доставкой гуманитарной помощи из столицы в Гомель, в случае необходимости - по региону.

Разработано также четыре патриотических экскурсионных маршрута, которые планируется открыть с сентября. Один из них ведет к мемориальному комплексу на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. По мнению Геннадия Соловья, эти маршруты будут популярны как среди белорусов, так и у иностранных туристов.

Губернатор также поздравил коллектив предприятия с 60-летием, оценив вклад автобусного парка в жизнь региона. К примеру, водители предприятия перевозили спортсменов и гостей зимней Олимпиады в Сочи. Новенькие автобусы региона обслуживали болельщиков и гостей II Европейских игр. Нашлось место и в программе I Форума регионов Беларуси и Украины, который проходил в Гомеле в 2018 году.

Директор предприятия Валентин Борисенко отметил, что за 60 лет автобусный парк №1 значительно изменился. "Если в 1960-м году мы начинали с "Икарусов" и ПАЗов, то сейчас на маршруты выходят современные МАЗы. Сегодня в европейской части нет такой точки, где бы ни были видны автобусы с логотипом "Гомельоблавтотранс". Открыты международные маршруты в Вильнюс, Ригу. В маршрутах предприятия - Москва, Брянск, Орел, Курск. Проработаны оздоровительные направления для белорусов в Киев, Одессу, Трускавец, Херсон и др.", - сказал он.

Филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс" - многопрофильное автотранспортное предприятие, выполняющее все виды как пассажирских, так и грузовых автоперевозок. Имеет хорошую производственную базу, современный подвижный состав, высококвалифицированный персонал. Предприятие традиционно занимает одну из лидирующих позиций на рынке транспортных услуг. Из года в год увеличиваются объемы перевозок, развивается и совершенствуется маршрутная сеть, обновляется подвижной состав, осваиваются новые виды деятельности. Работают около 1 тыс. человек.-0-