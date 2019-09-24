Автопарк Гомельской области за пять лет пополнили более чем 100 новых автобусов

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автопарк ОАО "Гомельоблавтотранс" с 2015 по 2019 год пополнили 99 городских и 10 мягких автобусов, 50 из которых низкопольные. Об этом сообщил журналистам начальник отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Александр Цалко во время презентации автопарка общественного транспорта региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Цалко, значительная часть автобусов на городских и пригородных перевозках выработали свой нормативный срок службы. "Гомельским облисполкомом планомерно проводится работа по обновлению подвижного состава. Только на 2019 год предусмотрено приобретение 36 автобусов, из них 32 - за счет средств бюджета", - сказал он.

Среди автобусов городского класса преобладают МАЗ-215. До конца года планируется поступление 13 таких единиц, в том числе 9 автобусов в Гомель. Это транспорт большой вместительностью (до 190 человек), оснащен видеорегистраторами, кондиционером в кабине водителя.

Также "Гомельоблавтотранс" обновляет автопарк за счет собственных средств. С 2015 по 2019 год предприятием приобретен 51 автобус. При этом отдается предпочтение более комфортабельным машинам. К примеру, в некоторых из них в салоне с современным функционалом, кроме усовершенствованных сидений, предусмотрены Wi-Fi, USB-разъемы для каждого пассажира, мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, бойлером для нагрева воды. Такие автобусы задействованы на перевозках международного сообщения и для обслуживания туристических направлений.

ОАО "Гомельоблавтотранс" обслуживает 801 маршрут в регулярном сообщении по Гомельской области, 200 из которых городского сообщения. Задействовано более 940 автобусов, примерно каждый второй - на городских и пригородных маршрутах.

По словам заместителя генерального директора ОАО "Гомельоблавтотранс" по перевозкам Николая Коноплицкого, прорабатываются новые международные маршруты в направлении стран Европейского союза, в частности Гомель-Варшава. Всего же в 2018-2019 годах предприятием открыто 5 новых международных маршрутов, часть из них сезонные, есть и круглогодичные.

Также во время выездного мероприятия презентована система дистанционного приобретения билетов на автотранспорт Infobus.by.-0-