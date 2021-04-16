Автопарк гродненских поликлиник пополнили 12 внедорожников

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медицинским учреждениям Гродно передали 12 новых внедорожников. Церемония прошла сегодня на площадке у областной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой отметил, что обновление парка техники ведется постоянно. Используются для этого не только бюджетные средства, но и спонсорская помощь. Например, эту партию автомобилей закупило ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман".

"В первую очередь, новые автомобили могут сделать работу медиков более оперативной, во вторых, повысят комфорт и удобство работы. Не стоит забывать и про экономический аспект: затраты на новый автомобиль значительно меньше, чем на те машины, которые эксплуатируются десять лет", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что планомерно в городе ведутся работы по совершенствованию материально-технической базы больниц и поликлиник. В этом году, например, запланирована покупка дорогостоящего, но необходимого диагностического и лечебного оборудования. Серьезно, в частности, в технологическом плане обновят четвертую городскую клиническую больницу №4.

Потребность в автомобилях серьезно возросла именно в пандемию коронавируса. "В пиковые дни выезжало до 60 машин. Необходимость в обновлении и переоснащении парка назрела. Это позволит еще более качественно работать в плане обслуживания жителей Гродно и Гродненского района", - отметил главный врач Гродненской центральной городской поликлиники Александр Романчук.

Одна из машин пополнила парк городской поликлиники №7, расположенной в молодом и густонаселенном районе Вишневец. Зона обслуживания большая - 37 тыс. взрослого населения и около 15 тыс. детей. Потребность в транспорте также ощутима: до конца года парк планируют довести до 10 машин. Главврач поликлиники Александр Кашуй рассказал, что новый автомобиль, прежде всего, будет использоваться в работе мобильных бригад, которые на дому обслуживают пожилых, людей с хроническими заболеваниями, всех, кому лучше в неблагоприятный эпидемиологический период сократить посещение поликлиники до минимума. Также автомобили будут использовать для вакцинирования на дому.-0-