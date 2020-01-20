Автопарк Могилевского областного управления Департамента охраны пополнили 12 автомобилей

20 января, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Автопарк Могилевского областного управления Департамента охраны МВД пополнили 12 новых служебных автомобилей. Церемония вручения ключей от машин руководителям подразделений состоялась 20 января, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша структура работает на обеспечение безопасности граждан и сохранности их имущества, поэтому обновление автопарка и его содержание в хорошем состоянии - наша первоочередная задача, - отметил заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления средств и систем охраны Олег Шаблыко. - Именно поэтому каждый год после подведения итогов деятельности мы традиционно вручаем лучшим сотрудникам милиции ключи от новых автомобилей. К примеру, в прошлом году в регионе появились 14 таких машин".

По результатам служебной деятельности по два новых автомобиля переданы Ленинскому Могилева, Бобруйскому, Горецкому и Климовичскому подразделениям охраны, по одной единице техники - Октябрьскому Могилева, Осиповичскому, Костюковичскому и Кировскому отделам.

По словам начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Александра Шепелева, это не просто машины для передвижения, а настоящая умная техника: быстрая, маневренная, оснащенная всеми необходимыми техническими средствами: системами навигации, радиосвязи и многим другим. "В этих автомобилях установлено много различных функций, которые существенно помогают сотруднику в работе, - подчеркнул он. - Техническое оснащение повышает результативность деятельности Департамента охраны по Могилевской области. Из года в год мы раскрываем больше преступлений на улице, ведь новые транспортные средства позволяют нам качественно охранять объекты и оперативно пресекать правонарушения".

В пользу эффективности работы департамента говорит и тот факт, что прибытие нарядов свыше установленных временных рамок уменьшилось на 20% к уровню прошлого года. По словам Александра Шепелева, обновление автопарка будет продолжено. "Со временем каждая машина вырабатывает свой моторесурс, - пояснил он. - Ежегодно в областном управлении Департамента охраны замене подлежит примерно 10% таких транспортных средств".

Всего в автопарке Могилевского областного управления Департамента охраны МВД числятся более 140 единиц техники групп захвата. Круглосуточно улицы региона патрулируют почти 80 нарядов групп задержания. Под охраной находятся более 25,5 тыс. объектов, в том числе квартир и жилых домов. За 2019 год наряды совершили более 64 тыс. выездов по сигналу тревоги.-0-

Фото Олега Фойницкого