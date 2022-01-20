Автопарк Могилевского областного управления Департамента охраны пополнили 9 автомобилей

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Автопарк областного управления Департамента охраны МВД пополнили 9 новых служебных автомобилей. Торжественная церемония вручения ключей от машин руководителям подразделений прошла 20 января в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обновление материально-технической базы, в том числе автотранспорта, необходимо для качественного несения службы нашими сотрудниками, - отметил начальник областного управления Департамента охраны МВД Игорь Драчев. - Мы традиционно пополняем автопарк служебных машин. В прошлом году мы делали его поэтапно: в течение первого полугодия приобрели 6 единиц техники, во втором - 9. Всего в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД насчитывается более 200 единиц техники. Ежегодно обновляется порядка 10% транспорта".

Игорь Драчев

Департамент охраны обеспечивает безопасность граждан и сохранность их имущества, поэтому обновление автопарка и его содержание в хорошем состоянии - первоочередная задача. Ключи от новых автомобилей традиционно вручаются лучшим сотрудникам милиции после подведения итогов работы за год. На этот раз по результатам служебной деятельности по два новых автомобиля переданы Могилевскому областному управлению, Осиповичскому и Ленинскому (Могилев) подразделениям охраны, по одной единице техники - Климовичскому, Горецкому и Октябрьскому (Могилева) отделам.

По словам начальника областного управления Департамента охраны МВД, новые автомобили - это настоящая умная техника, быстрая, маневренная и функциональная: машины оборудованы всем необходимым, в том числе системами навигации и радиосвязи. Такое современное техническое оснащение повышает результативность деятельности Департамента охраны, позволяя оперативно пресекать правонарушения.

"В прошлом году нашими сотрудниками предотвращено более 460 преступлений, в том числе с использованием служебных собак пресечено порядка 20 преступлений, - уточнил Игорь Драчев. - Наша основная задача - обеспечить сохранность имущества, и по итогам прошлого года мы с ней справились: в области на охраняемых департаментом объектах не было допущено ни одной кражи. Однако в работе нет предела совершенству, и нам есть к чему стремиться".

На церемонии вручения служебных автомобилей присутствовало молодое поколение сотрудников охраны, которое было торжественно принято в коллектив областного ведомства. В их адрес прозвучали слова напутствия, а из рук начальника областного управления вручено табельное оружие. Ряды ведомства пополнили 12 человек. Они прошли первоначальную подготовку в учебном центре системы МВД и с этого месяца приступают к несению службы в подразделениях охраны области. К слову, в 2021 году на службу в подразделения охраны Могилевской области принято 92 сотрудника.

Департамент охраны выполняет функции по защите всех форм собственности, а также осуществляет предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с преступностью. Сотрудники подразделений охраны Могилевской области круглосуточно осуществляют охрану более 4,3 тыс. объектов организаций и почти 26,5 тыс. жилых домов. Только за 2021 год под охрану принято более 1,6 тыс. новых объектов. Ежесуточно на посты и маршруты патрулирования для несения службы заступают 335 сотрудников милиции и 555 работников сторожевого состава.-0-

Фото Олега Фойницкого