Автопарк Могилевской областной больницы пополнился двумя реанимобилями

28 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская областная больница получила два реанимобиля - детский и взрослый, сообщили БЕЛТА в учреждении здравоохранения.

Новые спецмашины оснащены самым современным оборудованием, позволяющим транспортировать очень тяжелых пациентов из районов в больницы Могилева, а если потребуется, доставлять их в республиканские научно-практические центры. "Для нас это важное приобретение. Такие авто помогут создать дополнительные условия для получения своевременной, качественной медицинской помощи", - отметили специалисты.

Общая стоимость автомобилей - около Br700 тыс. Приобретались они за счет средств областного бюджета.-0-