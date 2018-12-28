Автопарк Могилевской областной больницы пополнился двумя реанимобилями

28 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская областная больница получила два реанимобиля - детский и взрослый, сообщили БЕЛТА в учреждении здравоохранения.
Новые спецмашины оснащены самым современным оборудованием, позволяющим транспортировать очень тяжелых пациентов из районов в больницы Могилева, а если потребуется, доставлять их в республиканские научно-практические центры. "Для нас это важное приобретение. Такие авто помогут создать дополнительные условия для получения своевременной, качественной медицинской помощи", - отметили специалисты.
Общая стоимость автомобилей - около Br700 тыс. Приобретались они за счет средств областного бюджета.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.46 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.153 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.085 BYN
|3.114 BYN