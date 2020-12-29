Автопарк столичной ГАИ пополнился новыми автомобилями

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля Geely Tugella поступили сегодня на вооружение столичной Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ключи от новых кроссоверов сотрудникам Госавтоинспекции вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. Еще несколько служебных автомобилей Geely Emgrand 7 в этот день отправились в районные отделы ГАИ. Кроме того, ряд сотрудников Госавтоинспекции получили из рук Михаила Вячеславовича нагрудные знаки "За заслуги" и благодарности начальника ГУВД Мингорисполкома.-0-