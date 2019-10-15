Автопарки Минска до конца года пополнят 70 троллейбусов на автономном ходу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автопарки Минска до конца года поступят 70 троллейбусов на автономном ходу и 70 автобусов, сообщил журналистам заместитель директора госпредприятия "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Илларионова, подвижной состав значительно обновился перед II Европейскими играм.

Всего в Минске функционирует 281 маршрут наземного транспорта - 214 автобусных, 59 троллейбусных и 8 трамвайных. Их обслуживает ГП "Минсктранс". Еще 43 экспрессных маршрута открыты частными перевозчиками (около 70 юридических лиц и семь ИП). Производственная база представлена свыше 2,2 тыс. единицами транспорта (1 252 автобуса, 80 электробусов, 765 троллейбусов, 137 трамваев).

Насчитывается более 530 км троллейбусных и 63 км трамвайных линий. Подземный транспорт представлен двумя линиями метрополитена, где ежедневно в часы пик курсируют около 305 вагонов с интервалом движения от 2 до 3 минут. Подземка включает 29 станций, ее протяженность - 37,3 км. Кроме того, перевозки осуществляются поездами городских линий.

"В целом маршрутная сеть превышает 4 тыс. км и сформирована таким образом, чтобы даже самые удаленные уголки столицы не остались без транспортного обслуживания", - отметил Андрей Илларионов.

Он добавил, что продолжается строительство метрополитена. В следующем году ожидается открытие первых четырех станций 3-ей линии.-0-