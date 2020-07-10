Автопарку Барановичей выдано предупреждение за отказ заключить договор на услуги пассажирского терминала

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение ОАО "Автобусный парк г.Барановичи" за отказ заключить договор на оказание услуг пассажирского терминала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Один из видов деятельности ОАО - работа терминалов. Министерство во время антимонопольного расследования установило, что автобусный парк Барановичей отказал УП "Минсктранс" в заключении договора на оказание услуг пассажирского терминала для выполнения международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении по маршруту Минск - Варшава и Варшава - Минск с остановочным пунктом на автовокзале.

В действиях ОАО были обнаружены признаки нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". МАРТ выдало предупреждение автобусному парку. Открытому акционерному обществу указано на необходимость пересмотреть с учетом требований антимонопольного законодательства принятое решение об отказе от заключения договора.-0-