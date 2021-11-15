Автопробег "Дорога памяти" пройдет по маршруту Брест - Минск - Витебск - Смоленск

15 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти" пройдет 19-21 ноября по маршруту Брест - Минск - Витебск - Смоленск, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Участниками пробега станут около 60 человек - представители Витебской и Брестской областных организаций БРСМ, Смоленской организации "Российский союз молодежи" (РСМ) и общественного объединения "Патриоты Беларуси". За три дня они преодолеют более 800 км. Стартует мероприятие в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Далее участники посетят "Курган Славы" (Минская область), "Хатынь" (Минская область) и "Шуневка" (Витебская область), на которых возложат цветы и лампады. 20 ноября активисты почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориала "Адаменская горка". Продолжится "Дорога памяти" посещением Аллеи Героев в поселке Красный Смоленской области. В Смоленске состоится круглый стол с экспертами на тему гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи Союзного государства, затем участники автопробега побывают в Музее Великой Отечественной войны.

Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная организация РСМ давние партнеры. "Молодое поколение должно знать историю и помнить, какой ценой достигнуто мирное небо. Проведение подобных мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств у молодежи, информирование о знаковых событиях истории Беларуси и России - это сохранение исторической памяти и правды о Великой Победе", - подчеркнул первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.

"Участники автопробега - молодежь двух братских народов, объединенная едиными целями и порывом в увековечивании памяти павшим в годы Великой Отечественной войны и сохранении общей исторической памяти. Автопробег финиширует в городе-герое Смоленск, где будет утвержден проект дорожной карты гражданско-патриотического воспитания молодежи приграничья на 2022 год среди региональных общественных организаций", - отметил председатель Смоленской областной организации РСМ Евгений Захаренков.

Организаторы автопробега - Белорусский республиканский союз молодежи, Смоленская областная общественная организация "Российский союз молодежи" и общественное объединение "Патриоты Беларуси".-0-