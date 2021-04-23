Автопробег и благоустройство мемориалов - БРСМ инициирует акции к годовщине аварии на ЧАЭС

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Актив Гомельской областной и районных организаций БРСМ инициирует акции к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Одна из массовых акций - автопробег в память о жертвах и пострадавших от трагедии на Чернобыльской АЭС в Мозырском районе. Этот совместный проект профсоюзной организации, "Белой Руси" и БРСМ пройдет 24 апреля.

Недавно в райцентре прошла акция по благоустройству сквера памяти "Жертвам Чернобыля". Трудовой десант составили работники Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Белорусским союзом женщин, первый секретарь и члены райкома БРСМ, ветераны-ликвидаторы аварии на АЭС. Совместно навели порядок на прилегающей территории и самом памятнике. "Эта акция - знак памяти ликвидаторов Чернобыльской трагедии. Мы должны помнить об этих событиях. Соответствующее воспитание должно быть у наших молодых работников и у учащейся молодежи. Важно не забывать о тех событиях и основе нашего государства", - рассказал заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Мозырского горрайотдела по ЧС Владимир Стрельченя.

В Ветковском районе - свои места памяти. Они также в зоне особого внимания молодежи. Накануне годовщины трагедии запланирована уборка памятника выселенным деревням и других объектов.

Жлобинский район не останется в стороне. В Жлобинской районной библиотеке имени Н.Крупской организуют открытый диалог "Чернобыль: события, люди, память". На встречу пригласят ликвидаторов аварии, а также участников районного конкурса "Чернобыль глазами современной молодежи". Творческие работы ребят войдут в тематическую экспозицию.

Районная акция "Память" пройдет 25 апреля у памятника Скорби в Хойниках. Мирный митинг соберет у мемориала представителей трудовых коллективов, молодежь. Трогательным и символичным моментом станет шествие со свечами.

Накануне трагической даты районные комитеты БРСМ уделят внимание памятным местам и мемориалам, ликвидаторам.-0-