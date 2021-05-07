Автопробег, концерт и посадку аллеи проведет БРСМ в Могилевской области ко Дню Победы

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Автопробег, тематический концерт для ветеранов и посадку памятной аллеи планирует провести молодежь Могилевской области в преддверии Дня Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в обкоме ОО "БРСМ".

"Ежегодно БРСМ реализует республиканский проект "Цветы Великой Победы". Символ проекта - бутоньерка, состоящая из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. В Могилевской области запланировано проведение различных мероприятий, приуроченных к республиканской акции", - отметили в обкоме.

Так, сегодня в 12.00 на открытой площадке у Дома ветеранов в Могилеве поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Союзная молодежь и представители Могилевского государственного медицинского колледжа исполнят песни военных лет, молодежные хиты, а также устроят флешмоб с воздушными шарами красного и зеленого цветов.

В Бобруйском районе пройдет автомотопробег "Дорогами памяти" по маршруту город Бобруйск - деревня Щатково - деревня Черница - деревня Сычково - агрогородок Ленина - деревня Бояры. "Автопробег по памятным местам Бобруйского района пройдет с участием представителей работающей молодежи района, ветеранов Великой Отечественной войны", - рассказали организаторы. Начало мероприятия в 11.00.

В этот же день в агрогородке Ленина Бобруйского района состоится посадка березовой аллеи с участием ветеранов Великой Отечественной войны.-0-