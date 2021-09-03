Автопробег "Символ единства" стартовал у стен Брестской крепости

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. От стен Брестской крепости сегодня стартовал республиканский автопробег "Символ единства". Его маршрут свяжет Брест, Барановичи и Пинск со всеми 16 районами, передает корреспондент БЕЛТА.

За два дня маршрут автопробега проляжет по всей территории Брестской области в виде эстафеты. Районы будут передавать именные мешочки с зерном нового урожая - как символом единства. "Мы стартуем в знаковом, священном для каждого белоруса месте - Брестской крепости-герое. Именно здесь в далеком 1941 году был сделан первый шаг к Великой Победе. Сегодня мы живем в мирной, спокойной, независимой стране. Это главное достижение белорусского народа. Автопробег призван показать единство нашей страны и сплоченность регионов", - отметил председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич. В крепости участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев.

Брест и Брестский район эстафету передадут Малоритскому району. Далее маршрут автопробега проляжет через Кобринский, Жабинковский, Каменецкий, Пружанский, Ивацевичский, Березовский, Дрогичинский, Ивановский районы и сделает остановку в Столине. На следующий день участники отправятся в Пинск, проедут по Лунинецкому, Ганцевичскому, Ляховичскому, Барановичскому районам и Барановичам.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поприветствовал участников автопробега на одной из точек Брестского района. "Каждый район внесет свой весомый вклад в общее дело. Патриоты страны привезут самое мирное, что только может быть, - хлеб", - подчеркнул губернатор. Эстафета от Брестской области перейдет к Гродненской области.

"Наша задача - за короткое время объехать всю Беларусь, 118 районных центров. Хотим показать, какая красивая у нас страна, какие хорошие здесь живут люди. Разговаривали с ребятами, чтобы они выбирали удобные маршруты с красивыми местами. Потому что местные жители лучше всех знают, что посмотреть в регионе", - рассказали руководители общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский и Анна Харута.

Автоколонна объедет всю Беларусь. Каждый регион передаст участникам мешочек с зернами, из которых испекут каравай. Финальной точкой станет Минск - 17 сентября.-0-

Фото Вадима Якубёнка