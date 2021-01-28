Автопробег свяжет Брест и Иркутск

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня презентовали проект автопробега Брест - Иркутск - Брест, который получил название "Содружество: от Буга до Байкала", передает корреспондент БЕЛТА.

Автопробег проведут в честь юбилейных мероприятий в Брестской крепости. Для мемориала нынешний год особенный. Так, 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В сентябре брестчане отметят 50-летие самого мемориала, а в ноябре - 65-летие Музея обороны крепости. "Этот автопробег - еще одна возможность отдать дань уважения народу-победителю. Подтвердить, что мы помним всех, кто защищал нашу землю и восстанавливал города и села в послевоенное время", - сказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Ожидается, что автопробег стартует от стен Брестской крепости 9 мая. Первая остановка предусмотрена в Пинске, который освобождали воины Иркутско-Пинской дивизии. В пути участники планируют заехать в несколько городов России, провести встречи с ветеранами и молодыми людьми, передать мешочки с землей героической крепости. До Иркутска автомобилисты преодолеют более 7 тыс. км, такой же путь они проделают обратно.

В числе тех, кто будет ехать в колонне, - семья Алексея и Елены Манец. Именно супругам принадлежит идея межгосударственного автопробега. "Жена родом из России, я из Беларуси. Мы любим путешествовать на автомобиле. С этим проектом хотим проехать по городам, познакомиться с ветеранами и молодежью, поисковыми отрядами, рассказать о Бресте, крепости и ее защитниках, - поделились задумкой брестчане. - Пока договоренность есть с шестью городами. Маршрут будет корректироваться до апреля".

Председатель республиканского общественного объединения "Русское общество" Сергей Молодов добавил, что россияне смогут больше узнать не только об истории Брестской крепости, но и о том, как мемориальный комплекс изменился за последнее время. К слову, последние три года там велась реконструкция за счет средств Союзного государства.

В презентации проекта приняли участие заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба и генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин.-0-