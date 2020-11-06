Автопробег "За единую Беларусь" пройдет в Бобруйске 7 ноября

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6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской автопробег "За единую Беларусь" начнется в Бобруйске 7 ноября. Участники автопробега посетят Кировский район, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Стартует автопробег в 10.30. Сбор участников будет проходить на площади Ленина.

Колонна проедет по маршруту Бобруйск - мемориальный комплекс "Борки". После посещения памятника сожженным деревням Могилевской области в годы Великой Отечественной войны участники автопробега вернутся в Бобруйск.-0-