Автопробег #ЗаБеларусь пройдет в Лепеле

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Автопробег #ЗаБеларусь в поддержку Президента пройдет сегодня в Лепеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лепельском райисполкоме.

Мероприятие в поддержку нынешнего политического курса страны, нацеленного на мирное и поступательное развитие независимой Беларуси, начнется в 17.30 от городской площади и пройдет в течение часа по основным улицам райцентра. Присоединиться к нему могут все желающие автомобилисты. Организаторы готовы обеспечить их флагами с государственной символикой.

Свое участие в мероприятии подтвердили уже более 50 местных жителей. Это работники различных предприятий и организаций города. Откроет автопробег председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич. "Мы выступаем за процветание нашей страны, основанное на принципах стабильности, добрососедства и экономических достижений", - подчеркнули в райисполкоме.-0-