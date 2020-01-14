Авторов лучших региональных проектов Белорусского союза женщин наградят в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов региональных и первичных организаций Белорусского союза женщин "Лучший проект - 2019" состоится 15 января в Минске, сообщили БЕЛТА в БСЖ.

Данный конкурс проводился впервые - с 1 января по 1 октября 2019 года. Он включен в план мероприятий Года малой родины и направлен на активизацию деятельности общественного объединения на местах, обмен опытом и передовыми практиками, развитие гражданской инициативы. "Свои проекты представили 49 организаций, из них 13 районных и городских и 36 первичных. Победителей определяли в пяти номинациях. В их числе оказались 18 организаций, еще 21 отмечена дипломами лауреатов конкурса", - пояснили в БСЖ.

Так, в номинации "Духовность. Культура. Здоровый образ жизни" победил проект "Сохраняя традиции, смотрим в будущее" Солигорской районной организации, а среди первичных отмечена организация "Территориальный центр социального обслуживания населения г. Калинковичи".

В номинации "Волна памяти. Символы малой родины" оказалось особенно много достойных звания лучших. Признание получили патриотические проекты Пинской, Витебской, Гродненской городских и Ленинской районной (города Минска) организаций, а также 8 первичных, в том числе библиотек, учреждений образования и др.

Победителями в номинации "Третий возраст" стали Воложинская районная организация (за проект "Предупреждение возрастных когнитивных изменений у пожилых людей, проживающих в Воложине и Воложинском районе") и первичная организация Минского городского управления МЧС (за проект "С заботой о безопасности малой родины").

В номинации "За чистый дом, чистую страну, чистую планету" лучшим признан проект "Женская красота в зеркале родного края" первичной организации ОО "БСЖ" Дворца детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска.

"За мир, международное сотрудничество и дружбу" наградят первичную организацию отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

После торжественного мероприятия для всех участников запланирована экскурсия во Дворец Независимости.-0-