Авторская песня, фотоохота, квесты - музыкальный праздник проведут в Верхнедвинском районе

6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Музыкально-краеведческий праздник "Охота петь!" пройдет 6-8 сентября на территории туристического комплекса "Красный Бор" в Верхнедвинском районе, сообщили БЕЛТА пресс-секретарь фестиваля Галина Гога.

Гостей ожидает три осенних дня активного отдыха и большая разножанровая музыкальная программа. Пройдут соревнования для любителей грибной охоты, лесной лекторий по сбору грибов и ориентированию в лесах, командные квесты, пешеходные экскурсии, мастер-классы по туристической кухне. Также здесь научат фотоохоте, можно будет посетить фотовыставки, конкурс красоты, а также круглосуточную концертную программу авторской песни, кантри, фолка, рока, городского и студенческого фольклора.

В эти дни будет работать передвижная банная площадка. Мастера парилки обустроят банный городок и подготовят мастер-классы по банному парению, презентации различных видов массажа, поделятся секретами вязания веников и приготовления мыла на основе натуральных материалов.

По мнению организаторов, фестиваль, который пройдет посреди заповедного леса на базе туркомплекса, будет способствовать популяризации путешествий по родной стране.

Праздник продлится до 8 сентября и завершится к обеду. В это время будет проходить финал грибных соревнований, взвешивание найденных благородных грибов и награждение призами победителей.-0-