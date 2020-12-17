Автосервис, торговля и услуги - около 330 жителей Гомельской области получили субсидии на свое дело

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 330 жителей Гомельской области получили государственные субсидии на организацию собственного дела, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Гомельского облисполкома Игорь Михальков.

Жители региона активно используют возможность и получают господдержку для организации бизнеса через органы по труду, занятости и социальной защите. Потенциальные предприниматели составляют и защищают свой бизнес-план, получают методическую и финансовую поддержку.

Субсидия предоставляется в размере одиннадцатикратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 ноября 2020 года БПМ составляет Br258,11), жителям сельской местности - в размере 15-кратной величины БПМ. На эти средства можно приобрести оборудование, инструменты, сырье, материалы, машины и механизмы, потратить деньги можно и на другие цели, связанные с организацией ИП, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленничества.

Больше всего субсидий получили жители областного центра. 75 человек решили начать свой бизнес и воспользовались помощью государства. 37 новых ИП открылись в Речицком районе, 31- в Жлобинском, 27 - в Мозырском, также более 20 человек организовали свое дело при поддержке бюджета в Светлогорском, Рогачевском и Калинковичском районах.

Как рассказал Игорь Михальков, право на субсидию чаще всего реализуют жители крупных городов, однако есть немало примеров успешного предпринимательства и в сельской местности. К примеру, в январе этого года безвозмездную помощь получил житель Жлобинского района. Сначала он открыл интернет-магазин косметики и парфюмерии, впоследствии стал владельцем стационарной торговой точки.

В Калинковичском районе предпринимательница исполнила свою мечту. В марте этого года она арендовала неиспользуемое помещение и открыла бар, который успешно работает, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

Как уточнили в управлении, чаще всего жители региона реализуют проекты в сфере автосервиса, пассажирских и грузовых перевозок, строительных и ремонтных услуг, розничной торговли. Актуальны и востребованы также косметологические и швейные услуги, поэтому жители региона связывают свой бизнес с этими направлениями.-0-