Автостоянки на месте детской площадки по ул.Раковской в Минске не будет - вывод прокуратуры

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автостоянки на месте детской и спортивной площадок по улице Раковской в Минске не будет. К такому выводу пришли в прокуратуре после проведенной по поводу поступивших коллективных обращений граждан проверки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Проверка была организована по изложенным заявителями фактам. Внимание акцентировалось на соблюдении администрацией Центрального района Минска законодательства, включая технические нормативные правовые акты, при выдаче разрешительной и согласовании проектной документации на проектно-изыскательские работы и благоустройство автомобильной стоянки в районе дома 14б по улице Раковской.

Установлено, что администрация Центрального района в декабре 2018 года разрешила потребительскому кооперативу (ПК) "На Раковской" проектно-изыскательские работы и благоустройство автостоянки на территории детской и спортивной площадок на землях общего пользования, прилегающих к зданиям 14б, 14в, 14г, 16б. Предполагалось строительство стоянки на 41 машино-место. При этом земельный участок для ее организации и возведения как самостоятельного объекта по этому адресу не предоставлялся.

Как оказалось, решением администрации под видом благоустройства ПК фактически разрешено возведение автомобильной стоянки на землях общего пользования. Кроме того, на этом участке согласно проекту детального планирования намечалось размещение многофункционального комплекса.

В итоге в прокуратуре пришли к выводу, что строительство стоянки в районе дома 14б по улице Раковской в Минске противоречит градостроительной документации на соответствующую территорию. "Примечательно и то, что в решении администрации ничего не говорилось о проведении общественного обсуждения по вопросу благоустройства территории для организации автостоянки. Это могло привести впоследствии к обоснованным жалобам граждан в госорганы, в том числе прокуратуру", - отметили в надзорном органе.

При выдаче разрешительной и согласовании проектной документации компетентные службы не изучили аспекты выполнения санитарных норм и правил.

По результатам проверки прокуратура города Минска внесла представление в администрацию столичного Центрального района. Прокуроры потребовали отменить выданную ПК документацию - представление уже исполнено.-0-