Автостопом по галактике проведут особенных детей на квесте в Гомеле

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Космический квест "Автостопом по галактике" для особенных детей проведут в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в территориальном центре социального обслуживания Железнодорожного района областного центра.

Участниками мероприятия на открытом воздухе станут дети и молодые люди с ограниченными возможностями, волонтеры, гости праздника. Во время квест-игры им предстоит побывать на шести импровизированных станциях-планетах и, выполняя задания, спасти одну из них. Ребята посетят планету спорта, игровую вселенную и художественную галактику, познакомятся с их обитателями и создадут звездное ожерелье на созвездии творчества. Движения из космических танцев они разучат на мастер-классе.

После квеста его участников ждет шоу трансформеров, звездный флешмоб и концертные номера творческих коллективов центра инклюзивной культуры. Сделать снимки на память можно будет в тематической фотозоне.

В центре рассказали, что взрослые могут воспользоваться бесплатной услугой "Социальная передышка". Родители или другие законные представители могут оставить детей под присмотром специалистов центра на несколько дней. При необходимости рассматриваются варианты с более длительным сроком пребывания.

В территориальном центре социального обслуживания Железнодорожного района практикуют разные формы занятости детей с особенностями развития.-0-