Автовокзал "Центральный" в Минске реализует пятую часть всех билетов онлайн

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автовокзал "Центральный" в Минске реализует около 20% всех билетов онлайн, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор "Минсктранса" Леонтий Папенок.

В международных кассах автовокзала продажа билетов осуществляется через девять интернет-программ, предоставляемых компаниями-перевозчиками "Каутра", "Визит-Тур", "Эколайнс", "Люкс Экспресс", Z-time, "Темптранс", "БаейрТранс". Купить билеты за границу можно также через сервисы "Инфобус" и "Басфор". "Осуществляется реализация билетов в города Прибалтики, Украины, Польши, Германии, России. С помощью интернет-программ можно приобрести билеты в обе стороны, а также с пересадкой на автобусы, следующие по территории иностранных государств”, - отметил Леонтий Папенок.

В последнее время белорусы стали чаще путешествовать автобусом и охотнее приобретать для этого билеты через интернет. Так, по данным "Минсктранса", в 2017 году было реализовано почти 17,5 тыс. билетов (из них 11,3% приобретены онлайн), а в прошлом - 172,5 тыс. билетов (из них 16,2% проданы через интернет).

С 2011 года на автовокзале "Центральный" установлена республиканская специальная компьютерная система централизованной продажи билетов, разработчиком и владельцем которой является ОДО "Белтранском" (интернет-версия - www.ticketbus.by). Она позволяет приобрести билеты на пригородные, междугородние и международные рейсы данного предприятия, а также других перевозчиков.

Ранее автовокзал "Центральный" изучал возможности интеграции с кассами железнодорожного вокзала и аэропорта. По словам гендиректора "Минсктранса", пока договоренность между сторонами по этому вопросу не достигнута.-0-