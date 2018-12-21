Автовокзал "Восточный" пока не будут переоборудовать в выставочный центр

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автовокзал "Восточный" пока не будут переоборудовать в городской выставочный центр. Депутаты Минского городского Совета депутатов на очередной сессии проголосовали за перераспределение средств, которые по проекту инвестиционной программы на 2019 год предполагалось направить на этот объект, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос строительства выставочного комплекса на месте автовокзала "Восточный" до конца не проработан, финансирование проекта преждевременно", - отметил председатель постоянной комиссии Мингорсовета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Александр Хижняк на обсуждении проекта инвестиционной программы на 2019 год.

Депутаты поддержали предложение перенаправить средства на другие сферы, оставив только небольшую сумму на автовокзал. В частности, принято решение увеличить финансирование строительства школ и детских садов.

Автовокзал "Восточный" был построен в 1983 году для разгрузки автовокзала "Центральный". Долгое время он оставался крупным транспортным узлом, обслуживая пригородные, междугородные и международные направления. Затем в связи с уменьшением загрузки стал терять актуальность и летом 2016 года прекратил принимать пассажиров, использовался только для межрейсового отстоя транспорта.

Как сообщалось, с 2017 года прорабатывался вопрос реконструкции автовокзала под выставочный центр, для минимизации затрат на содержание объекта до начала его функционирования в новом статусе ГП "Минсктранс" сформировало перечень помещений и площадок для предоставления их в краткосрочную аренду через Минский городской центр недвижимости. Здание неоднократно предлагалось арендаторам, но оказалось невостребованным, используется только прилегающая территория для проведения ярмарок.-0-