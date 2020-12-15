Автовыпуск транзитных товаров на ж/д транспорте в ПТО "Лида" увеличился вдвое

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Доля автоматического выпуска транзитных товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, в пункте таможенного оформления (ПТО) "Лида" увеличилась в два раза. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В ноябре - середине декабря более 90% транзитных электронных деклараций в ПТО "Лида" зарегистрировано и выпущено программой автоматически, без участия сотрудника таможни.

"Выпуск электронных деклараций в автоматическом режиме возможен при соблюдении ряда условий. Например, товары перемещаются в одном вагоне по одному перевозочному документу. Кроме того, в отношении товаров не должны быть установлены запреты и ограничения, а электронная декларация должна быть направлена в национальную автоматизированную систему таможенного декларирования до размещения товаров в зоне таможенного контроля РПТО", - сообщили в таможне.

Зарекомендовал себя положительно на этом железнодорожном участке региональной таможни и автовыпуск экспорта. Сейчас при соблюдении технологии таким способом выпускается более 80% экспортных деклараций.

В таможне отметили: этот подход существенно сокращает время проведения таможенного контроля. При этом минимизируется человеческий фактор при принятии решения о выпуске товаров.-0-