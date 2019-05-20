Азам блогерства обучат на бесплатном семинаре в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный семинар "Как стать блогером" соберет вечером 22 мая всех заинтересованных в этом виде деятельности в столичном event-пространстве 210 metrov, сообщили БЕЛТА в КУП "Молодежная социальная служба".
"Блогерство сегодня - один из самых востребованных видов деятельности. Все, кто пытался вести свой блог, знают, что одного энтузиазма недостаточно. Для начала нужно для себя ответить на ряд вопросов: на какие темы вести блог, выгодна ли такая деятельность, стоит ли смешивать личную жизнь и тему блога, какими должны быть фото, нужны ли подкасты и многое другое", - отметили организаторы.
Найти ответы всем заинтересованным на семинаре помогут популярные белорусские блогеры. Среди них - культуролог и инстаграм-блогер Екатерина Чернявская, которая специализируется на этикете; Марат Минский, который в своем видеоблоге на YouTube дает обзоры новостей в сфере политики, экономики, социологии; продюсер онлайн-проекта "Небанальный город" Михаил Бовсуновский.
Приглашаются творческие люди, а также начинающие предприниматели, руководители компаний, которые хотят увеличить продажи с помощью блога. Для участия необходимо пройти
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