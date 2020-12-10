Азаронок: без фундамента исторической памяти нельзя ничего построить

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Без фундамента, которым выступает историческая память, нельзя ничего построить. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор музея истории Вооруженных Сил Сергей Азаронок во время открытия выставочного проекта "Беларусь помнит" в Могилеве.

"Мы обязаны сохранить и преумножить достижения мирной Беларуси. И в будущем это будет делать наша молодежь. Потому важно заниматься их воспитанием, в том числе и патриотическим. Дети должны знать, какую высокую цену заплатили их предки за мир, в котором у нас есть возможность жить и не бояться, учиться, работать и развиваться. Важно, чтобы молодые люди понимали, что они - наследники Великой Победы. Это не только почетное и гордое звание, но еще и очень ответственное", - отметил Сергей Азаронок.

"Мы живем в очень сложное время, когда ситуации в мире обостряются ежедневно. И сейчас самое время передать знания, уважение к старшим поколениям и подвигу белорусского народа. Мы не должны допустить того, что кто-то лишит нас этого", - сказал Сергей Азаронок.-0-

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