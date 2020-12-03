"Бабушкина крынка" в Славгороде планирует модернизировать производство сыров

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" планируют модернизировать линию по производству сыров. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель филиала Владимир Белюсь.

Филиал в Славгороде специализируется на выпуске твердых и полутвердых сычужных сыров, сейчас налажен выпуск 31 наименования различной жирности и сроков созревания. Производственная мощность предприятия - 10 т сыра в сутки.

"Главная цель предстоящей модернизации - расширение ассортимента выпускаемой продукции. Оснащение автоматической дозирующе-формовочной машины колонного типа сменным формующим блоком позволит выпускать сыры прямоугольной формы", - отметил Владимир Белюсь.

"Сейчас мы выпускаем сыр круглыми головами весом около 8 кг. После модернизации начнем выпускать сыр в форме бруска. Его вес будет меньше. Обновление производства коснется внешнего вида нашей продукции и расширения ассортимента для удовлетворения покупательского спроса", - добавила начальник производства Оксана Ануфриева.

Для улучшения качества сыворотки планируется замена отдельных единиц оборудования. Проектом предусмотрено обновление станции второго подъема, а также станции обезжелезивания воды.

Кроме этого, по проекту модернизации предусмотрена камера для созревания сыра. Это позволит выпускать сыры с длительным сроком созревания.

Как отметили на производстве, работы начнутся в ближайшее время.

Филиалы ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" расположены практически во всех районах Могилевской области. Здесь производят более 250 наименований молочной продукции. На предприятии работают около 3,5 тыс. человек.-0-

Фото Олега Фойницкого