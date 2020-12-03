Бабушкины гостинцы и мечта сластены: что предложат на рождественских ярмарках в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, что предложат на рождественских ярмарках в Минске, рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

Главные рождественские ярмарки пройдут с 18 декабря по 14 января на двух городских площадках - возле Дворца спорта и на Октябрьской площади.

На Октябрьской площади в 12 стеклянных павильонах торговлю организует сеть "Радзивилловский". По словам Дмитрия Плеханова, в павильоне "Белорусские деликатесы" можно будет приобрести солонину, грудинку, вырезку, окорок, сальтисон, холодец, мясные рулеты с различными соусами, а также соленья. В павильонах "Бабушкины гостинцы" - традиционные жареные и печеные пирожки с разными начинками, "Шашлычный дом" - шашлык из свинины и птицы, колбаски гриль с фирменным хлебом и медовухой. "В павильоне "Бульбаш" можно будет попробовать блюда из картофеля с разными соусами и драники. "Здоровый фастфуд" порадует посетителей сэндвичами, бургерами, хачапури, пиццей, наггетсами. "Мечта сластены" удивит изобилием сладких кондитерских и булочных изделий, пирожными, десертами, пряниками, зефиром ручной работы. Тут также будут чай, горячий шоколад, кофе, имбирный напиток", - добавил он.

Еще в четырех павильонах можно будет приобрести украшения для дома, елочные игрушки, сувениры, символику нового года.

На площадке возле Дворца спорта организацией ярмарки занимается КУП "Минсквнешторгинвест". "Третий год подряд мы стараемся удивить новинками. Для участия в ярмарке уже подали заявки около 40 субъектов хозяйствования. На площадке планируем установить 20 деревянных домиков-шале, в которых будет организована торговля. Среди блюд будут традиционные шашлыки, мясо в тандыре, улитки, блинчики с начинками, не обойдется без драников. Из новинок - шашлык из морепродуктов", - рассказала директор предприятия Марина Саевич.

"Что касается культурной программы, то в этом году в планах организовать лунапарк из 7-8 аттракционов, катание на пони, прокат электромобилей, установку фотобудки и кинотеатра 5D. Днем Дед Мороз со Снегурочкой будут водить хороводы вокруг елки. В новогоднюю ночь будет файер-шоу, неоновое шоу. Сейчас в разработке некоторые новинки, которыми мы хотим удивить. Постараемся, чтобы на площадке была теплая и душевная атмосфера", - отметила она.-0-