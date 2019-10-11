Байдарочники стали чаще пересекать речную границу на Августовском канале

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году возросло количество байдарочников, пересекающих белорусско-польскую границу на Августовском канале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

1 октября завершил работу республиканский пункт таможенного оформления "Лесная" на Августовском канале. Пункт пропуска сезонный - работает с мая по октябрь. За шесть месяцев в 2019 году белорусско-польскую границу здесь пересекли около 3 тыс. туристов.

Границу здесь можно пересечь на велосипеде, пешком или водным транспортом. В Гродненской региональной таможне отмечают возросшую активность путешествующих водным путем: границу пересекли около 400 байдарок и катеров, что на 40% больше, чем в 2018 году. Около 1,5 тыс. туристов передвигались на велосипедах.

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома отметили, что туристическая привлекательность Августовского канала возрастает. В минувшем сезоне открылся новый международный веломаршрут "Август Вело": на белорусской стороне он проходит от Гродно до самой границы. Кроме того, разработан и ряд новых маршрутов на любой вкус и уровень подготовки для байдарочников.

Следующий сезон работы речной пункт пропуска "Лесная" на Августовском канале откроет в мае 2020 года.-0-