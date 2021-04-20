Бал лермонтовской эпохи пройдет в Могилеве 23 апреля

20 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бал лермонтовской эпохи "Герой нашего времени" пройдет в библиотеке-филиале №4 имени М.Ю. Лермонтова в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К. Маркса.
Как отметили организаторы, у гостей праздника появится возможность окунуться в атмосферу XIX века, познакомиться и насладиться многогранным творчеством знаменитого поэта.
В программе мероприятия: живая классическая музыка, мастер-класс по бальным танцам, изучение бального этикета, интеллектуальная литературная дуэль, бальные игры, гадания и предсказания. Также будут работать светский салон, мастерская художника и площадка рукоделия.
Начнется праздник в 18.00. Вход на бал свободный, однако необходимо записаться по телефону 8 (0222) 78-04-03.
Мероприятие организовано при грантовой поддержке фонда "Русский мир".-0-