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Баням вернули бюджетное финансирование - комментарий

Регионы 03.12.2018 | 17:33

Учитывая социальную значимость банной услуги, в Беларуси возобновили бюджетное финансирование общих отделений бань и душевых в сельской местности. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 декабря. Как жили сельские бани в течение трех последних лет и как теперь будут обеспечены доступность и качество услуги, корреспондент БЕЛТА проанализировала на примере Брестской области.

В январе 2016 года общие отделения бань и душевых были исключены из перечня социально значимых услуг. Без бюджетных дотаций и в связи с отрицательным финансовым результатом работа многих объектов была приостановлена, а здания законсервированы на неопределенный срок. В Брестской области такая участь постигла практически каждый второй объект. После принятия данного решения в различные инстанции посыпались жалобы. К примеру, во время прямой линии председателя облисполкома Анатолия Лиса 17 декабря 2016 года функционирование общественных сельских бань стало самым популярным вопросом - его касалось практически каждое пятое обращение. По этому поводу звонили жители Брестского, Ивацевичского, Барановичского, Жабинковского районов.

"С учетом того, что банная услуга перестала субсидироваться, мы начали взвешенно подходить к ее оказанию. Полностью закрывать сельские бани, конечно, не планировалось. В деревнях, где есть активное местное население, начали предлагать здания бань в аренду и на безвозмездной основе, чтобы люди работали на себя и заодно оказывали услугу землякам. Таким образом нам удалось вернуть к работе на регулярной основе 7 бань", - рассказывает начальник областного управления ЖКХ Сергей Кудрявец.

В сельских населенных пунктах, где такие объекты отсутствовали, был организован подвоз жителей в близлежащие бани и обратно. Однако, по словам коммунальников, эта услуга оказалась невостребованной. Например, в Березовском районе, когда была приостановлена работа бань в агрогородке Борки, деревнях Соболи, Ястребель, Хрисо, желающих попариться местных жителей доставляли в работающие бани соседних агрогородков Маревиль, Ревятичи, Пески. За девять раз лишь один человек воспользовался этой услугой, в связи с чем Березовское ЖКХ прекратило ее оказывать.

"В зимний период, особенно накануне Нового года, рождественских праздников, раз в две недели как минимум, а где-то и раз в неделю все бани работали. В итоге количество обращений снизилось более чем в два раза. Мы и в прошлом году приняли такое решение, и в этом году точно такие же подходы сохранятся", - отметил руководитель областного управления ЖКХ.

Сейчас на балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства области находится 250 зданий бань, из которых работают 93. Фактическая себестоимость помывки в среднем в два раза превышает существующий тариф и составляет Br8,7. Убытки коммунальников от работы общих отделений бань за январь-сентябрь составили около Br1,2 млн. Окупаемость объектов прежде всего зависит от посещаемости. Сергей Кудрявец приводит в пример агрогородки Большие Мотыкалы и Черни. Оба населенных пункта находятся в пригороде Бреста, в них проживает практически одинаковое количество жителей. Режим работы бань схожий - два раза в неделю. При этом в Чернях за 9 месяцев баню посетили почти 2 тыс. человек, в Мотыкалах - 370. За счет этого себестоимость услуги в одном случае составила Br6,5, во втором - Br22.

По информации комитета "Брестоблимущество", за 2016-2018 годы планировалось вовлечь в хозоборот или снести 141 баню. За эти годы судьба половины объектов была определена: некоторые возобновили работу, были переданы в негосударственную собственность или сданы в аренду, часть снесли. С аукционов продано 48 объектов, в том числе 19 выставлялись на торги с условием сохранения профиля, из них только два нашли покупателя. "На сегодня под продажу выставлено 50 бань, в том числе 39 - с начальной ценой, равной одной базовой величине. Кроме того, организации ЖКХ планируют задействовать для собственных нужд четыре бани, сдать в аренду либо в безвозмездное пользование восемь, столько же снести. Впрочем, я не исключаю, что с учетом изменившихся обстоятельств по финансированию подходы по вовлечению этих объектов в оборот будут пересмотрены", - отметил председатель "Брестоблимущества" Павел Манько.

Правительством утвержден комплекс мер по обеспечению жителей республики общедоступными и качественными услугами бань и душевых, в соответствии с которым на местах разработаны планы мероприятий, которые должны стать основой банного обслуживания населения в каждом регионе. "Предусмотрено в том числе возобновление работы ранее закрытых бань. Понятно, что не всех. Потому что все-таки причиной приостановки работы многих объектов была экономическая целесообразность. Содержать баню, когда туда в выходные приходят помыться два-три человека, наверное, не совсем правильно, - поделился мнением начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского облисполкома Алексей Мартысюк. - Пока сложно сказать, сколько бань откроется дополнительно, районы еще определяются. У каждого своя стратегия действий. Например, в Каменецком районе решили пока не продавать законсервированные объекты: когда пойдут субсидии, решат, какие объекты целесообразно будет открыть, а какие нет. В Березовском районе уже определились, что оставят, а что продадут".

Следует отметить, что на сегодня большинство жилищного фонда Брестской области (примерно 67%) благоустроено и газифицировано. Ванны или душевые кабины перестали быть редкостью в домах сельчан. У многих на подворьях есть частные бани - по неофициальным данным, их количество составляет не менее 4 тыс. И функционирование бань общего пользования - это вопрос повышения уровня комфорта, возможности получения дополнительных услуг в оздоровительных целях. Целительные и профилактические свойства бани были известны издавна. Не случайно до наших дней сохранилось знаменитое не то приветствие, не то поздравление: "С легким паром!"

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-

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