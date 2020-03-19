Баню №1 в Минске откроют после реконструкции до конца года

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из старейших бань Минска - народная баня №1 по ул. Б.Хмельницкого откроется после реконструкции в этом году. Об этом сегодня сообщила журналистам начальник отдела организации и развития бытовых и гостиничных услуг Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Анастасия Макарская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Одна из старейших бань Минска находилась в аварийном состоянии, несущие конструкции и другие элементы износились. Работы по реконструкции начаты в 2019 году, планируется завершить их в 2020-м", - сказала Анастасия Макарская.
В обновленной бане появится бассейн, которого прежде не было. Но общие мужское и женское отделения по 24 места сохранят стиль народной бани. "Стояла задача сохранить традиционную баню, не превращать ее в ФОК", - пояснила Анастасия Макарская.
На первом этаже откроется кафе на 20 посадочных мест. Предусмотрены два номера "люкс" с джакузи и микробассейнами, душевые кабины.-0-