Банк развития поздравил с новогодними праздниками воспитанников столичного детского дома №7

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич посетил подшефный детский дом №7 "Семь Я" Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"В канун Нового года руководитель банка поздравил воспитанников детского дома с наступающими праздниками и вручил сладкие подарки. За праздничным чаепитием Андрей Жишкевич пообщался с ребятами, пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения самых сокровенных желаний", - рассказали в пресс-службе.

Банк развития ежегодно участвует в благотворительной акции "Наши дети", а с 2013 года сотрудничает с детским домом №7 "Семь Я". Это социально-педагогическое учреждение обеспечивает воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетными направлениями шефства банка являются укрепление материально-технической базы и содействие всестороннему развитию воспитанников детского дома.

Детский дом №7 "Семь Я" Минска обеспечивает воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас там проживают 67 воспитанников в семи разновозрастных группах-семьях. Они живут в квартирах, которые объединены комплексом социально-бытовых помещений. Каждая из квартир представляет собой прихожую, гостиную с мягкой мебелью, теле- и радиоаппаратурой, пять жилых комнат для детей, кухню-столовую, блок санитарно-гигиенических помещений, комнату воспитателя. Планировка квартир, их внутренняя отделка позволяют максимально приблизить условия проживания детей к домашним, привить навыки ведения домоводства, самообслуживания, помочь адаптироваться к социальным условиям проживания вне детского дома.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-