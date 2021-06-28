Банно-оздоровительный комплекс откроют после реконструкции в Минске

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банно-оздоровительный комплекс "Баня №1" откроют после реконструкции 29 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Банный объект на 200 мест был возведен в столице в 1954 году. Пять лет назад здание признали аварийным. Его реконструкция началась в августе 2019 года. Во время обновления объект почти полностью снесли и построили на его месте новое здание на свайном фундаменте.

После реконструкции баня рассчитана на 157 человек. Фасад обновленного объекта выполнен из красного клинкерного кирпича, выложенного по редкой европейской технологии. В стене предусмотрены пустоты для вентиляции. Внутри здания проведена модернизация в соответствии с современными требованиями к оказанию банных услуг. На первом этаже расположилось рабочее место контролера, который будет проверять билеты и надевать на запястья посетителей браслеты, запрограммированные на конкретное время. Они предусмотрены в разных цветах в зависимости от цели визита: помыться в общем отделении, номере люкс или душевой, просто поплавать в бассейне.

На первом ярусе здания также разместился бассейн с современной системой очистки воды. В нем - гидравлическая пушка, гидромассажный водопад и донный массажер для ступней. Акватория бассейна разделена на три дорожки. Рядом с ним - мужские и женские раздевалки с душевыми, мини-парикмахерская и буфет на 20 мест.

На втором этаже построили современные мужские и женские залы на 24 места каждый с лавками из искусственного камня, купелями, парными и душевыми. Также здесь оборудовали два помещения класса люкс на пять человек каждый. Один с джакузи, другой - с гидромассажером.

Для удобства посетителей рядом с комплексом построили парковку, возле входа в здание и внутри помещения установили электрические подъемники для инвалидов-колясочников.-0-