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Барановичи могут стать визитной карточкой Брестской области - Мясникович

Регионы 26.03.2019 | 10:52

Барановичи приобретают новый облик. Не секрет, что один из крупных промышленных центров страны, второй по величине город в Брестской области несколько лет назад столкнулся с серьезными проблемами: падением объемов промышленного производства, низкими зарплатами, неполной занятостью. Президент взял ситуацию под личный контроль. Разработан и реализуется комплексный план развития города до 2020 года. Главная задача - обеспечить людей работой, создать комфортные условия для жизни, привлечь молодежь. Улучшилась ли ситуация в городе и какие проблемы все еще остаются нерешенными, в интервью БЕЛТА рассказал председатель Совета Республики, уполномоченный главы государства по Брестской области Михаил Мясникович.

- Михаил Владимирович, вы персонально отслеживаете решение вопросов социально-экономического развития Барановичей, регулярно посещаете город, чтобы проконтролировать ход работ и реализацию поручений Президента. Как оцениваете нынешнюю ситуацию?

- Первая задача, которую нужно было решить, - исправить положение дел в промышленном секторе города. Приняты соответствующие меры в Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении, на Барановичском станкостроительном заводе и ряде других. Стабилизирована деятельность и возросла загрузка производственных мощностей заводов, производящих железобетонные изделия, улучшились показатели работы треста №25. Введена в эксплуатацию первая очередь мясоперерабатывающего предприятия компании "Белдан", в январе здесь начали выпускать продукцию. Заводы "Торгмаш", станкопринадлежностей и автоагрегатный осваивают выпуск новых видов ориентированной на экспорт продукции. Конечно, хотелось, чтобы удельный вес промышленного производства в Барановичах, который составляет 53% от общегородского объема выручки, не снижался.

Второе направление работы - вовлечение в экономический оборот недостаточно эффективно используемого имущества как городской коммунальной собственности, так и республиканских предприятий. По 2018 году выполнение собственного задания превышено почти в 3 раза. На данный момент вовлечено в оборот 53 объекта, или 57,6% от общего количества (всего их 92).

- В свое время вы выступили с инициативой создания в Барановичах индустриальных площадок. Позволило ли это активизировать предпринимательскую деятельность и приток инвестиций?

- Такие площадки - хороший инструмент решения вопросов проблемных предприятий города, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Инициатива принадлежит также руководству горисполкома, и она заслуживает поддержки, а накопленный опыт может быть использован в других промышленных городах. Для развития малого и среднего бизнеса предоставлены налоговые преференции и комфортные условия пользования имуществом.

Всего в Барановичах сформировано 23 индустриальные площадки, из них 16 - уже освоены. Здесь в установленном порядке начинают свою деятельность 11 предприятий. Проработаны планы их развития. Например, производственные помещения завода санэлектрозаготовок диверсифицированы, и формируется производственный кластер предприятий металлообработки, производства тары, бетонных изделий. Неиспользуемые цеха бывшего завода сенажных башен занимает транспортно-логистический центр. Часть площадей завода автоматических линий в соответствии с законодательством осваивает литовская компания. На других площадках создается торгово-досуговый центр, производство изделий деревообработки. Главная цель - вовлечь имущество в хозяйственную деятельность.

Если комплексно оценивать эффективность индустриальных площадок, то стоит отметить, что такие проекты востребованы бизнесом, малые и средние предприятия реально ощутили поддержку местных властей. Предпринимательская среда в Барановичах в результате заметно оживляется. Ее доля в налоговых поступлениях города составляет 42,7%, в объемах промышленного производства - 19,7%, в экспорте товаров и услуг - 11,6%, в численности занятых в экономике - 24%. Два года подряд Барановичи занимают почетные места на республиканском конкурсе "Лучший город для бизнеса Беларуси" (первое место в 2018 году и третье - в 2017).

Если брать статистику за три последних года, то с 2016 по 2018 год налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в Барановичах увеличились на 27%. Количество физических лиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, увеличилось в 2 раза - с 368 до 735. Число физических лиц, занимающихся ремесленной деятельностью, выросло на 30% - с 582 до 767.

Треть от вновь созданных предприятий занимаются производством - машиностроением, деревообработкой, производством строительных материалов. Растет и сфера услуг: транспортных, туристических.

- Глава государства ставит задачу, чтобы такие города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно и Орша, стали центром притяжения, прежде всего молодежи. За этим решение вопросов строительства жилья, новых рабочих мест, развития инфраструктуры, транспортного сообщения и др. На ваш взгляд, смогут ли Барановичи стать таким центром в ближайшем будущем?

- Безусловно, смогут. Совершая 22 марта рабочую поездку в Барановичский район, Президент Александр Лукашенко поручил привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них. Касаясь непосредственно Барановичей, глава государства напомнил о необходимости обеспечить на высоком уровне благоустройство города, чтобы каждая организация, независимо от формы собственности, имела свой план перспективного развития, который городской исполнительный комитет должен контролировать и помогать реализовывать.

В решении этих задач нужен комплексный подход. И мы идем этим путем. Например, недостаточно только решать вопросы в промышленном секторе, сфере малого и среднего бизнеса. Чтобы Барановичи успешно развивались, следует более активно строить жилье и инфраструктуру. Темпы несколько улучшились, в 2019 году планируется ввести в строй не менее 90 тыс. кв.м жилых домов и ряд объектов инженерной инфраструктуры. Надо выходить на объемы около 120 тыс. кв.м жилья в год, чтобы нуждающиеся в улучшении жилищных условий могли быстрее реализовать свое право. Дома будут построены в микрорайоне Боровки, ул.Орджоникидзе, за счет уплотнения, в том числе территории комбината надомного труда по ул.Свердлова, воинской части в микрорайоне Тексер, на проспекте Советский. В этом году также будет построен дом семейного типа для детей-сирот.

В 2018 году в городе сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов, 128 индивидуальных. По сравнению с 2017 годом ввод жилья увеличился на 20 тыс. кв.м. Для уплотнения жилых застроек ведется проектирование по улицам Чурилина и Профессиональной на месте бывших воинских частей, а также на улицах Свердлова, Бадака, Репина.

На очереди нуждающихся сегодня стоит 15,7 тыс. человек, в сравнении с 2016 годом она уменьшилась на 20%. В 2018 году улучшить свои жилищные условия смогли 399 многодетных семей. Это в 8,9 раза больше по сравнению с 2017-м. Сегодня они могут строиться в год постановки на очередь. В плане на 2019 год - 270 семей.

Вместе с ростом темпов застройки жилья работа будет идти и по социальным объектам. Это детский сад и школа в новом микрорайоне Боровки, строительство станции скорой медицинской помощи, ремонт детской больницы и другие объекты. Много внимания уделяется приведению в порядок объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается второй части вопроса, то уверен, что решение вопросов строительства жилья, создания новых рабочих мест, обустройства города будет содействовать закреплению молодежи в Барановичах. Ведь главное для молодых людей - возможность построить жилье и иметь работу.

В целом за три года пятилетки в Барановичах выполняются показатели программы развития на 2016-2020 годы, за исключением прямых иностранных инвестиций и строительно-монтажных работ. Индекс физического объема продукции за этот период составил 121,3%. Это один из самых высоких по Брестской области рост. Темп роста экспорта товаров без республиканских предприятий составил 152,7%, темп роста экспорт услуг - 112,4%. Считаю, это хорошая основа для устойчивого развития.

- Михаил Владимирович, вы не раз подчеркивали необходимость повышения качества работы с кадрами, усиления ответственности руководителей предприятий. Насколько актуальна эта задача?

- Для достижения высоких показателей работы необходимы профессиональные и ответственные кадры. За результаты с кадров надо спрашивать. Это факт. Но их надо готовить: выявлять перспективных, учить. Ошибочно думать, что у нас изобилие готовых к ответственной работе инженеров, экономистов, управленцев. Ответственные и профессиональные руководители - это штучный товар.

Руководству горисполкома в принципе удается не замыкаться на цифрах, а слышать людей, вникать в суть проблем, принимать необходимые управленческие решения. Как горожане оценивают работу местных властей? Количество обращений граждан за 2018 год в Барановичах снизилось по сравнению с предыдущим годом на 7,5%. Но не должно быть и у жителей иждивенческого настроения. Надо самим следить за чистотой и порядком не только в своей квартире или доме, но и в своем городе.

Впереди еще много работы. Барановичи действительно могут стать визитной карточкой Брестской области, закрепить статус серьезного промышленного центра Беларуси. На мой взгляд, горисполкому нужно проявлять больше требовательности к кадрам и смелей работать с областным исполнительным комитетом и министерствами. Я обращаю внимание на необходимость объединения усилий республиканских и областных органов управления по решению задач опережающего развития одиннадцати городов страны, поскольку это общее дело, а не только соответствующего горисполкома. Все это делается для людей: жилье, благоустройство, детские сады, школы, рабочие места.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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