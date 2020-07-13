Барановичские медики готовятся к переезду в новое здание станции скорой помощи

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах завершается строительство новой станции скорой и неотложной медицинской помощи. Вскоре медработники отметят новоселье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий станцией Василий Бацкалевич.

Работники барановичской неотложки, которая размещается в здании 1948 года постройки, трудятся в стесненных условиях. "Сюда мы въехали в 1993 году. Тогда станция скорой помощи обслуживала только город. Позже к нам присоединили районные бригады, и места стало меньше. В новом здании в три раза больше площадей. Будут более комфортные возможности для работы и отдыха персонала, приема пациентов. Оборудуем помещение для обучения сотрудников", - отметил Василий Бацкалевич.

Новая станция - двухэтажная. На первом уровне расположатся кабинеты амбулаторного посещения пациентов, душевые, раздевалки, служебные помещения, диспетчерская. Звонки по нескольким линиям будут принимать два специалиста. Еще один станет отправлять бригады на вызовы. Отслеживать их передвижение можно будет на большом мониторе. Также на первом этаже оборудуют централизованное стерилизационное отделение, оснащенное современными сухожаровым и паровым стерилизаторами. По соседству расположится комната обезвреживания медицинских отходов. Второй этаж будет административным. Кроме того, там предусмотрены 11 комнат отдыха персонала, столовая, конференц-зал.

Здание неотложки соединено с гаражом, где будет зона диагностики для ежедневного осмотра транспорта и проведения мелкого ремонта.

"Уже завершается внутренняя отделка нового объекта. Мы туда доставили мебель и оборудование. Специалисты монтируют громкую связь. Работа кипит. Ориентировочно открытие намечено на конец июля", - сказал заведующий станцией.

Персонал неотложки круглосуточно оказывает скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению Барановичей и района. В зоне обслуживания станции проживают более 210 тыс. человек.-0-