Барановичский госуниверситет проведет 24 апреля день открытых дверей

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет 24 апреля проведет день открытых дверей, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Татьяна Герасимович.

Абитуриентам расскажут об инфраструктуре университета и проведут экскурсии. Они смогут задать вопросы руководству вуза, деканам, преподавателям и студентам, узнать об особенностях вступительной кампании. В день открытых дверей организуют открытые занятия и мастер-классы, будут работать интерактивные площадки. Творческие коллективы БарГУ готовят для гостей концерт.

"В первую очередь молодые люди получат подробную информацию о наших специальностях. Из новшеств: возобновляем набор на полный срок обучения на заочной форме по специальности "маркетинг", на дневной - "экономика и организация производства". Всего на первый курс планируем зачислить 882 человека, из них 511 на бюджет", - рассказала Татьяна Герасимович.

В Барановичском госуниверситете подготовка ведется по 26 специальностям на четырех факультетах. Высшее образование в вузе получают около 4 тыс. человек, в том числе иностранцев.-0-