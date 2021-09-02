Барановичский КЖБК за I полугодие более чем в 12 раз увеличил выпуск строительного раствора

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер" - за первое полугодие текущего года более чем в 12 раз нарастило выпуск строительного раствора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

"Барановичский комбинат железобетонных конструкций в январе - июне 2021 года произвел строительного раствора в 12,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам полугодия отмечено также увеличение выпуска строительных металлоконструкций: темп роста - 304,8%", - говорится в сообщении.

Еще один филиал ОАО "Кричевцементношифер" - "Рогачевжелезобетон", который также входит в состав цементного холдинга, увеличил производство продукции. Так, в январе - июне предприятие существенно нарастило производство и отгрузку товарного бетона - до 3226 куб. м. Темп роста производства к аналогичному периоду прошлого года составил 129,4%. Среднемесячная заработная плата на филиале за этот период также увеличилась на 9%.

Сегодня цементный холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. На предприятиях, входящих в состав "Белорусской цементной компании", постоянно ведется работа по расширению рынков сбыта, совершенствованию качества продукции, рациональному использованию ресурсов и внедрению инвестиционных проектов. Результатом работы управляющей компании является положительный результат всех предприятий и филиалов, входящих в состав холдинга.-0-