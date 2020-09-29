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29 сентября 2020, 08:36

Барановичский лесхоз планирует построить пеллетный завод

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский лесхоз планирует построить завод по производству пеллетных гранул, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор лесхоза Виталий Жолнерчик.

"Сейчас в лесном хозяйстве нужно делать акцент на более глубокую переработку. На своих площадях перерабатывать низкосортную древесину и получать высокую добавленную стоимость. На производственном участке в деревне Лесино мы открыли новый лесопильный цех. Получаем там дрова, щепу, опилки. Их сможем перерабатывать на пеллетном заводе, обеспечив безотходное производство", - отметил Виталий Жолнерчик.

Завод по выпуску пеллетных гранул планируется построить по соседству с новой лесопильной линией. В месяц там можно будет перерабатывать 40-50 тыс. т дров, щепы и опилок. Барановичский лесхоз рассчитывает реализовать проект за счет собственных средств, привлечения ресурсов Министерства лесного хозяйства и кредитных займов.

"Мы выбрали инженерную компанию - Барановичский УКС, который будет отслеживать все этапы строительства. Сейчас объявлен тендер на выбор проектной организации. Если все будет хорошо складываться, рассчитываем запустить пеллетный завод в следующем году", - сказал директор лесхоза.

В Лесино в перспективе планируется создать производственный комплекс. Рассматривается возможность размещения на этой площадке сушильных камер, выпуска погонажных изделий.

Угодья Барановичского лесхоза занимают почти 72 тыс. га. В прошлом году там переработали около 240 тыс. куб.м древесины. "Ежегодно под лесовосстановление отводим 400-450 га. Отведенные под вырубки участки сразу стараемся засадить лесом. Плюс в лесфонд принимаем бывшие земли сельскохозяйственного и промышленного назначения", - подытожил Виталий Жолнерчик.-0-

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